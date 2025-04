Torna la campagna di microchippatura organizzata dal Comune in collaborazione con la Asl: il 9 aprile, a Maddalena spiaggia, i proprietari dei cani potranno iscriverli all’anagrafe canina gratuitamente.

Gaetano Crocco, tornato di recente a ricoprire il ruolo di assessore al Benessere animale, sottolinea gli sforzi compiuti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale: «La prossima sarà la quinta giornata di microchippatura gratuita organizzata dall’amministrazione Garau, riteniamo sia fondamentale che tutti gli animali siano riconoscibili, non solo per la loro sicurezza, ma anche per combattere il randagismo. Con l’obiettivo di garantire il benessere agli animali del nostro territorio, il mese scorso – con il supporto della polizia locale – abbiamo chiuso il bando per la sterilizzazione degli animali domestici: per ogni cane daremo al proprietario 150 euro, 80 a chi possiede un gatto. Sono arrivate in tutto 39 domande, per un totale di 71 animali: gli uffici hanno già iniziato a liquidare i contributi. Di recente, inoltre, abbiamo censito la colonia felina della Comunità montana, e a breve ci sarà l’inaugurazione delle aree di sgambamento cani di via Falcone e del Parco urbano: siamo soddisfatti del lavoro svolto sin qui, ma c’è ancora molto da fare».

