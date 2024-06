Quarantacinquemila euro per bonificare il territorio dalle discariche abusive. Il Comune di Capoterra ha dato mandato a una impresa specializzata di ripulire le campagne dai rifiuti di ogni genere abbandonati dagli incivili.

«I lavori sono già cominciati – spiega Pino Baire, assessore ai Servizi tecnologici -, grazie a queste risorse comunali, abbiamo pianificato una serie di interventi che ci permetteranno di ripulire il territorio. Inoltre, per proseguire l’opera di bonifica, abbiamo chiesto alla Regione un contributo di 70mila euro, che potrebbe arrivare nelle nostre casse molto presto».

Baire, poi, replica alle accuse lanciate dalla minoranza per la scarsa pulizia delle strade del paese, e per i rifiuti di ogni genere presenti in alcune zone del centro abitato: «Capoterra è tra i primi Comuni in Sardegna per le percentuali della raccolta differenziata, l’inciviltà di qualcuno non può vanificare gli sforzi compiuti da migliaia di cittadini. Per dare un giro di vite al problema dei rifiuti abbandonati per strada sono state comminate numerose sanzioni da parte della polizia locale, presto incrementeremo anche il numero delle fototrappole».

