È partita il 15 aprile una massiccia operazione di pulizia e riqualificazione urbana che sta interessando diverse aree scoperte del quartiere. Voluta dall’amministrazione comunale, l’iniziativa punta a liberare Sant’Elia dall’accumulo di sporcizia e abbandoni abusivi che da troppo tempo ne deturpavano l’immagine.

Le squadre di intervento hanno già rimesso a nuovo aree sterrate, piazze e parcheggi strategici: via Amerigo Vespucci, piazza Lao Silesu, l’area attorno al “palazzo Bodano” (tra via Schiavazzi e via Cossiga), piazza Luigi Falchi, piazza Bernardo Demuro e il parcheggio Cuore in via Vespucci sono solo alcune delle zone bonificate.

Il piano di pulizia, coordinato dal Servizio Igiene, Decoro Urbano e Ambiente, continuerà nei prossimi giorni, coinvolgendo ulteriori aree individuate sul territorio.

Obiettivo dichiarato: restituire dignità all’intero quartiere e scoraggiare nuovi abbandoni, anche grazie all’installazione di sistemi di videosorveglianza che vigileranno sulle zone appena ripulite.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata