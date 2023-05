Era ai domiciliari, ma dopo un diverbio con la madre ha deciso di recidere il braccialetto elettronico, per poi lasciare l’abitazione e presentarsi ai carabinieri.

Protagonista della vicenda, accaduta a Cagliari, è un uomo di 44 anni.

Come detto, dopo una lite in casa, il 44enne ha preso un paio di forbici e ha tagliato il dispositivo di controllo. Quindi si è recato nella stazione dell’Arma di Dolianova. Appreso del gesto, i militari lo hanno quindi arrestato per il reato di evasione.

