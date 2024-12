Dopo 14 anni il Comune rilancia l’Anfiteatro Romano di Cagliari. Il monumento più importante della città era già da alcuni anni parzialmente visitabile dall’alto ma dalla prossima estate si potrà arrivare fino al cuore del monumento.

Poi più avanti, non prima di due anni (termine minimo per i lavori di restauro), torneranno anche gli spettacoli per un migliaio di persone. Il Comune procede in tre step: da oggi via alle pulizie del sito (rifiuti, erbacce, messa in sicurezza generale), a gennaio cominceranno i lavori per la creazione delle passerelle per consentire ai cagliaritani e turisti di vedere da vicino il monumento.

Questo tutto entro l’estate 2025, poi i lavori di restauro da 4 milioni di euro, con un nuovo palco per spettacoli per un migliaio di persone, visori digitali per la fruizione del monumento (non sarà possibile visitarlo per intero), le vie di fuga in collegamento con l’orto botanico.

