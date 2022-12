Con voti unanimi il Consiglio comunale di Burcei ha approvato la presa d’atto del “Piano di assetto idrogeologico” (PAI), redatto e presentato dai tecnici incaricati (Vigo, Staffa e Maxia). Il piano è stato presentato dal sindaco Monni. È intervenuta anche la consigliera di minoranza Paola Zuncheddu. Poi, il voto unanime.

Ora passerà all'esame della Regione per l'approvazione definitiva con la possibilità poi per il Comune di approvare entro il 2023 le varianti al Piano urbanistico. Con la possibilità quindi di individuare anche le aree per il nuovo cimitero e per l'eliporto e per altri interventi.

«Il P.A.I - ha detto il sindaco Monni -rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico individuato sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio regionale. All’interno del P.A.I. si delimitano le aree caratterizzate da elementi di pericolosità idrogeologica, dovute a instabilità di tipo geomorfologico o a problematiche di tipo idraulico. Sicuramente – ha concluso i sindaco - l’approvazione del Piano di assetto idrogeologico rappresenta un tassello importante anche ai fini della prossima approvazione della variante al Piano Urbanistico Comunale».

© Riproduzione riservata