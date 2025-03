Entro pochi mesi il Piano urbanistico di Burcei, atteso da tanti anni, approderà in Consiglio comunale per la sua approvazione.

Lo ha assicurato il sindaco Simone Monni: «Ne abbiamo assoluta urgenza anche perché il Puc - dice il primo cittadino - disegnerà il futuro di Burcei indicando anche le aree per la realizzazione di alcune importanti strutture per il paese: intendo riferirmi alla individuazione, fra le altre, delle aree per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri, del cimitero e dell’eliporto. Da anni nel vecchio camposanto risulta difficile trovare nuovi loculi. Finora siamo riusciti puntualmente a superare l’emergenza. Ora è assolutamente necessario la nuova area cimiteriale per assicurare anche nel futuro la giusta sepoltura ai nostri defunti».

«Assolutamente necessario – prosegue Monni – è anche costruire anche la nuova caserma che sino ad alcuni anni fa ha trovato ospitalità in un fabbricato privato. La stazione è ora ospitata a Sinnai, a oltre trenta chilometri di distanza. Abbiamo adottato anche alcune aule del caseggiato scolastico per ospitare almeno gli uffici dell’Arma. È stato inutile: da qui la necessità di costruire una nuova caserma. Lo stesso eliporto è necessario in una zona isolata come la nostra, per la lotta agli incendi ma anche per i soccorsi sanitari di emergenza».

