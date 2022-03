Presto la convocazione la conferenza di servizi da parte della Città metropolitana, per l'approvazione del nuovo progetto dell’intervento ‘Realizzazione della strada di collegamento Burcei – Sinnai – Maracalagonis – SS 125”.

Il nuovo collegamento ha l’obiettivo generale di rompere l’isolamento di Burcei e quello specifico di offrire un’opportunità alternativa di connessione a questo territorio.

“Si lavora – dice il sindaco Simone Monni- per la realizzazione di un sogno creando continuare potenziali azioni di sviluppo per la nostra comunità. Si ragiona concretamente con gli amministratori dei territori del Gerrei e di Sinnai, e con la Provincia del Sud Sardegna, per realizzare la strada di collegamento con Villasalto, che porterebbe fuori dall'isolamento un territorio destinato ad un graduale ma sistematico spopolamento. Si portano avanti progetti di sviluppo del cosiddetto ‘Turismo lento’, attraverso la definizione della sentieristica e del cammino minerario di Santa Barbara, assieme alla Fondazione del cammino minerario di Santa Barbara e al GAL Sarrabus Gerrei Trexenta, grazie ai quali sono in fase di finanziamento anche interventi di sviluppo da parte di quelle attività legate al territorio”.

