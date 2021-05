Va verso la soluzione il problema dei locali da destinare all'Arma dei carabinieri attualmente ospitati a Sinnai. I militari della stazione di Burcei troveranno ospitalità all'interno dell'edificio in cui si trovano le scuole Medie. In questo contesto si è svolto un sopralluogo nell'Istituto. Erano presenti oltre al sindaco Simone Monni e all'assessore ai Lavori pubblici, le alte cariche regionali e provinciali dell'arma dei carabinieri e il funzionario del provveditorato alle opere pubbliche, a cui il Prefetto di Cagliari ha richiesto l'ultimo parere tecnico sulla fattibilità dell'intervento.

"Non sono state rilevate problematiche particolari per cui - ha detto il sindaco Monni - ci accingiamo alla definizione della convenzione per definire tutti i dettagli burocratici. Il progetto prevede due distinte fasi: la prima, di immediata definizione, con la realizzazione dei lavori per la consegna degli uffici amministrativi, che confidiamo possa essere ultimata nel giro di pochi mesi. La seconda fase, con un cronoprogramma di almeno due anni, vedrà la realizzazione dell'intera caserma. I ragazzi delle Medie frequenteranno in altra sede".

Da alcuni anni i militari della stazione di Burcei hanno la sede burocratica a Sinnai. Ogni giorno le pattuglie raggiungono il paese per poi rientrare a Sinnai. La vecchia caserma era di proprietà privata.

© Riproduzione riservata