Per superare l’emergenza, nel cimitero di Burcei saranno presto realizzati quindici nuovi loculi. Anche l’altro giorno, per la tumulazione di una salma, il sindaco Simone Monni ha dovuto firmare una ordinanza per la requisizione provvisoria di un loculo di proprietà privata, ma momentaneamente libero.

“Una situazione – dice Monni – davvero precaria che si trascina da anni. Il problema sarà definitivamente risolto solo con la costruzione del nuovo cimitero che potrebbe sorgere all’ingresso del paese, in località Pranus. Per questo stiamo studiando la variante al Puc. Nell’attesa, affrontiamo l’emergenza con la costruzione a giorni dei nuovi 15 locali programmati per l’immediatezza, e con un successivo intervento per la costruzioni di altri cento loculi. Saranno realizzati in altezza, visto che non ci sono più aree libere. Servono 200mila euro: 160 sono in arrivo dalla Regione. Gli altri 40mila euro li recuperiamo con una variazione al bilancio”.

La consigliera di minoranza Paola Zuncheddu dice che “questo è un problema che denuncio da oltre vent'anni. Si attende ancora la costruzione del nuovo cimitero”.

