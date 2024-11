Ancora un successo in Belgio del birraio di Settimo San Pietro Davide Piga, vincitore del secondo posto nella categoria Hybrid allo Bruxelles Beer Challenge. La manifestazione si è svolta a Gand, la città della birra. Successo anche per altri birrai sardi con due medaglie, una per il Birrificio 4 mori con la sua Pozzo 16 nella categoria Helles e l'altre per la Porter di Birra Puddu nell’omonima categoria. A partecipare, in una competizione serrata e combattuta, sono state oltre 1700 birre provenienti da 39 diverse nazioni divise in differenti categorie.

I birrifici italiani anche stavolta hanno ottenuto ottimi risultati e piazzamenti, consentendo di dimostrare lo stato di salute e la qualità dei produttori locali.

Come lo scorso anno, il birrificio Harvest di Settimo San Pietro di Davide Piga è riuscito a portare a casa un preziosissimo secondo posto nella categoria Hybrid, ossia le birre non inquadrabili in uno stile preciso, con Rena Bianca, andando così a migliorare il terzo posto ottenuto nella scorsa edizione.

«Vincere in Belgio è sempre una grandissima soddisfazione», ha detto Davide Piga. «Qui la birra non è solo una bevanda, ma è parte integrante e fondamentale della cultura locale. Tornare in Belgio a distanza di un anno per essere insigniti di una medaglia è davvero gratificante: ripaga il lungo lavoro di studio e mi porta a volere fare sempre meglio».

