Atto intimidatorio ai danni di un 50enne di Vallermosa: durante la notte, ignoti hanno piazzato una bomba carta sul davanzale della finestra della sua abitazione.

La deflagrazione ha danneggiato gli infissi, la finestra e la facciata dello stabile.

In quel momento il 50enne non era fortunatamente in casa, e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Iglesias e i carabinieri della Stazione di Vallermosa e della Compagnia di Iglesias che hanno avviato le indagini sull'episodio.

Il 50enne, disoccupato, non ha saputo fornire indicazioni su un possibile movente del gesto.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata