Ha creato scompiglio a bordo di due voli Ryanair, è stato portato in ospedale per un tso, ma è riuscito a fuggire da una finestra. Il tutto per recarsi dalla sua ex, residente nell’hinterland di Cagliari, per avere quello che lui stesso ha definito “un chiarimento”. La Polizia di Stato, però, temendo per l’incolumità della donna, ha rafforzato il dispositivo di sicurezza attorno alla sua abitazione, riuscendo infine a rintracciare lo stalker e ad arrestarlo.

Il protagonista, in negativo, della vicenda, è un uomo di origine calabrese, ma residente in provincia di Milano, già noto alle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi era arrivato in Sardegna su un volo partito da Orio al Serio. A bordo del velivolo aveva però rifiutato di stare seduto, pronunciando frasi sconnesse e assumendo atteggiamenti violenti. All’arrivo a Elmas era stato quindi preso in consegna dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto e poi gli era stato notificato un foglio di via, con divieto di rimettere piede a Cagliari per tre anni.

Rimesso a bordo di un aereo per Orio, il passeggero ha iniziato di nuovo a dare in escandescenza, tanto che il comandante aveva interrotto il decollo. Poi un nuovo intervento della Polizia, con l’uomo che è stato portato all’ospedale Brotzu per un trattamento sanitario obbligatorio.

Dall’ospedale, però, è riuscito ad andarsene e gli agenti del commissariato di Quartu hanno ipotizzato che potesse dirigersi verso la casa della ex. Intuizione felice: l’uomo è stato infatti rintracciato nelle vicinanze del palazzo della donna e qui arrestato prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Ora dovrà rispondere di atti persecutori e su richiesta del pm è stato accompagnato nel carcere di Uta.

(Unioneonline/l.f.)

