Sono 10 nigeriani di età compresa tra i 20 e i 40 anni i denunciati dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Quartu Sant’Elena per illecito percepimento del reddito di cittadinanza. Sotto tutti disoccupati e alcuni irreperibili.

I militari, incrociando i dati documentali e le informazioni acquisite nel corso di controlli sul territorio e dal Comune di residenza, hanno verificato la presenza di anomalie nella documentazione. In particolare, all’atto della presentazione delle domande per ottenere il beneficio, mancavano i requisiti previsti dalla legge, con particolare riguardo alla permanenza minima di anni dieci (di cui gli ultimi due in via continuativa) sul territorio italiano. Nessuno di loro, insomma, aveva le carte in regola.

