Hanno marciato dalla piazza della chiesa fino a via Puccini per inaugurare una panchina rossa dedicata ad Alessandra Piga, la 25enne di Maracalagonis uccisa dal marito in Liguria nel giugno scorso. Più di cento persone con le fiaccole in mano hanno preso parte alla manifestazione fortemente voluta dal sindaco Francesca Fadda.

(Foto Mariella Careddu)

Proprio Fadda, insieme al parroco don Elvio Puddu, ha scoperto la panchina rossa in via Puccini. “Dobbiamo lottare per far sì che quel che è accaduto ad Alessandra non accada mai più, la violenza non è amore”, ha detto Fadda che ha espresso la propria vicinanza ai genitori della giovane uccisa a coltellate l’11 giugno.

Don Puddu ha invece invitato alla preghiera “per leggi e politiche a difesa delle donne “. Il corteo, partito alle 18.30, ha poi attraversato il centro del paese.

(Foto Mariella Careddu)

© Riproduzione riservata