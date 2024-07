Decimomannu ha ospitato ieri sera la seconda edizione del Memorial di basket in carrozzina dedicato a Carmelo Canu, indimenticato cestista del Basket Disabili Sardegna (Bads), scomparso nel 2022 a 58 anni. L'evento, organizzato quest'anno dal Basket Decimo in collaborazione con l'Uisp e con il patrocinio del Comune, ha visto la presenza di numerosi giovani atleti locali che hanno avuto l'opportunità non solo di assistere ad un incontro di basket in carrozzina, ma anche di partecipare attivamente.

La serata è iniziata con un momento di raccoglimento in memoria del numero 8 rossoblù, seguito dalla consegna di un mazzo di fiori a Patrizia Cugia, compagna di Carmelo e atleta del Basket Disabili Sardegna, con trascorsi anche nella Nazionale femminile. Alberto Garau, presidente dei Bads e responsabile in Sardegna del settore Pallacanestro in carrozzina dell'Uisp, ha commentato con soddisfazione: «È stata una bella serata di sport, convivialità e integrazione con momenti di commozione. Il tutto è stato addolcito dalla presenza dei piccoli atleti del Basket Decimo che si sono divertiti nel cercare di fare canestro muovendosi con la carrozzina.

A tal proposito ringrazio il sodalizio presieduto da Ombretta Pilia e il Comune per la piacevole ospitalità e l'organizzazione. Questo è un evento che abbiamo voluto rendere itinerante per far conoscere il nostro sport a più persone e in città e paesi diversi. Proprio per questo ci piacerebbe programmare la prossima edizione nel centro dell'isola, dove non sono presenti realtà sportive di wheelchair basketball». Intanto, sabato sera i Bads saranno di scena (dalle 17 alle 19.30) al Giardino Megalitico di San Sperate per il Playground Festival, uno dei primi tornei di basket 3x3 in Sardegna.

