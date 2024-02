Maschere, animazione per bambini, musica e dolci per tutti i partecipanti. Gran finale domani per l’edizione 2024 del Carnevale barralese organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le Acli “Girasole” e il coinvolgimento di tutti i paesi del circondario.

Nel pomeriggio, dalle 16, è in programma la sfilata in maschera per le vie del paese con la partecipazione dei gruppi di Barrali, Senorbì, Ortacesus, Suelli, Selegas e Guamaggiore. Per ragioni di sicurezza le strade saranno chiuse al traffico. All’evento parteciperà il gruppo di animazione Let’s Rock.

Alle 18, dopo la conclusione della sfilata, la festa proseguirà in Piazza del Popolo con la musica di Sandro Murru e lo spettacolo “Carnevale Dj Show”. Chiusura con l’immancabile zeppolata offerta a tutti i partecipanti dalla Pro Loco di Barrali.

