Al fine di sostenere il loro impegno nello studio, i donatori e le donatrici di sangue che sosterranno l’esame di maturità nell’anno scolastico 2024-2025, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, potranno presentare domanda di partecipazione al Bando che Avis comunale Senorbì ha nuovamente previsto per l’assegnazione di tre borse di studio del valore di 450 euro ciascuna.

Per accedere al bando è necessario aver effettuato almeno due donazioni di sangue tra il 25 ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. L’associazione sta portando avanti un progetto di sensibilizzazione sull’importanza delle donazioni attraverso il coinvolgimento dei giovani. «Promuovere il messaggio di Avis nelle scuole nasce dalla necessità di nuovi donatori giovani - spiega il presidente Mauro Caredda -, ogni anno infatti si perde circa il 10 per cento dei donatori periodici a causa del raggiungimento dell’età limite e per molte altre ragioni legate alle condizioni di salute, mentre il fabbisogno degli ospedali continua a crescere». La graduatoria sarà determinata dal voto ottenuto all’esame e dalle donazioni effettuate nel periodo indicato.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo disponibile su richiesta, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2025 attraverso una delle seguenti modalità: invio tramite PEC all’indirizzo: avis.senorbi@pec.it, consegna a mano presso la sede sociale in via Danubio (previo appuntamento) . In caso di parità di punteggio, verranno considerati il maggior numero di donazioni effettuate entro il 30 settembre 2025 e l’anzianità di iscrizione all’Avis di Senorbì. La graduatoria degli studenti beneficiari sarà pubblicata sui canali social dell’associazione e sarà disponibile presso la sede nel mese di dicembre 2025.

