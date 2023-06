La sezione locale “Angelo Monni” dell’Anpi di Sinnai promuove un’assemblea cittadina per illustrare e far conoscere il disegno di legge del ministro della Lega Calderoli sulla autonomia differenziata.

L'appuntamento è per sabato 10 giugno, alle 17.30, nei locali del Museo civico di Via Colletta. Interverranno Luisa Sassu e Francesca Pubusa, esperti giuristi e costituzionalisti, mentre le tematiche relative alla pubblica istruzione e alla sanità in Sardegna verranno affrontate da Rita Ambu ed Antonio Nevisco. Coordinerà i lavori Gianni Murgia, presidente della locale sezione Anpi che, recentemente costituita, vanta già 65 iscritti.

«L’introduzione dell’autonomia differenziata – si legge in un documento della sezione Anpi di Sinnai - non è altro che il riconoscimento da parte dello Stato dell’attribuzione a una Regione della cosiddetta autonomia legislativa sulle materie definibili di competenza concorrente, ovvero condivisa tra Stato e Regioni, soprattutto relativamente alla disciplina fiscale per cui alle Regioni verrebbe riconosciuto di trattenere il gettito fiscale, che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità collettive, ma incassato dalle singole regioni».

© Riproduzione riservata