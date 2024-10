Grave incidente questa mattina sulla strada Provinciale 19, che passando a monte della litoranea collega Castiadas con Villasimius.

Una turista tedesca di 65 anni che viaggiava alla guida di una Suzuki Vitara ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro il guardrail sul versante opposto della strada. Il veicolo si è ribaltato.

La donna è stata soccorsa dal personale del servizio 118 e trasportata in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Nonostante la gravità dell'incidente, non è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Villasimius, che escludono il coinvolgimento di altri mezzi.

(Unioneonline/E.Fr.)

