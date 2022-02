Fiamme nella notte lungo la strada comunale "Sa Funtanedda" in territorio di Quartu. Il rogo ha gravemente danneggiato una Peugeot 207: il mezzo è stato notato da automobilisti di passaggio mentre prendeva fuoco verso le due: immediato l'allarme con l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Ora si indaga per capire se l'incendio sia doloso o se sia stato provocato da un improvviso corto circuito: i militari stanno cercando di risalire al proprietario del mezzo che è stato subito rimosso per ripristinare il traffico. In merito, al momento, non si hanno altri particolari.

