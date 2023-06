Intervento dei Vigili del fuoco ieri notte in via Genova a Sestu per l’incendio di una macchina.

Sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari.

Gli operatori hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Non ci sono persone coinvolte ma la facciata di un condominio è stata danneggiata per irraggiamento delle fiamme.

