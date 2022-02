Grande paura nella serata di ieri a Nurri per l’incendio di un’autovettura in sosta in via Togliatti, nel centro abitato.

I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa, hanno spento il rogo che ha coinvolto l'intero veicolo e provveduto alla messa in sicurezza della sede stradale evitando la propagazione delle fiamme ad un'abitazione adiacente dove sono stati rilevati danni a un contatore dell'energia elettrica e alla facciata della struttura.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

(Unioneonline/v.l.)

