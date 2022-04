Brutto incidente questa mattina sulla strada provinciale 9 che collega Sestu e Ussana, nel Sud Sardegna, dove per cause ancora da accertare un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno estratto gli occupanti, due donne e due bambini di 7 e 2 anni, affidandoli al personale sanitario inviato dal 118. Al momento non si hanno notizie precise sulle loro condizioni di salute, che comunque non sembrano gravi.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline/v.l.)

