Sono in corso a Maracalagaonis i lavori per la realizzazione della rete necessaria per alimentare le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Gli scavi stanno interessando il marciapiede di fronte al cimitero, lungo la strada provinciale. Saranno estesi poi al vicino parcheggio dove sono già presenti le colonnine e dovrebbero essere ultimati entro poche settimane.

Presto inizieranno anche i lavori per la messa in sicurezza della circonvallazione, una strada ad intenso traffico ed estremamente insidiosa.

Previsto tra l'altro il completamento dell'illuminazione pubblica e la realizzazione dei marciapiedi nel tratto urbano.

