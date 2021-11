Allarme incendio sulla Strada Statale 130, in direzione Cagliari.

Ad Assemini, all'altezza dell'incrocio semaforico con via Sardegna, un’auto ha peso fuoco e sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Gli uomini del 115 sono arrivati sul posto e hanno spento le fiamme, che hanno avvolto l'intero veicolo, e provveduto alla messa in sicurezza dello stesso e della sede stradale.

Una carreggiata è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Nessuna persona coinvolta.

Le cause probabilmente dovute un cortocircuito, sono in fase di accertamento.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata