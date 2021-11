Auto a fuoco nella notte a Sestu.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 in via Einstein dopo una segnalazione al 115.

La vettura, parcheggiata, si trovava a pochi metri da un’abitazione. I pompieri giunti sul posto hanno domato le fiamme che ormai avevano avvolto il veicolo e scongiurato danni alla casa vicina. Poi hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena.

