Con le accuse di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex moglie, un 51enne è stato arrestato dai carabinieri di Pula.

I militari, eseguendo l’ordinanza emessa dal tribunale di Cagliari e notificato il provvedimento, l’hanno accompagnato a casa in regime di arresti domiciliari.

L’uomo ha precedenti denunce a carico.

È finito in carcere a Uta invece il 53enne di Villanovafranca che già si trovava agli arresti domiciliari per aver maltrattato i familiari. Il Tribunale ha revocato la prima misura sostituendola con la detenzione in cella.

(Unioneonline/s.s.)

