Un’auto e un furgone si sono scontrati oggi a Macchiareddu, nel territorio comunale di Assemini.

Il grave incidente è avvenuto sulla provinciale 92, vicino all’Antica Casa Marini, poco prima delle 13.30: ancora da accertare le cause del violento impatto.

Illeso il conducente del furgone, mentre è rimasto gravemente ferito l’uomo alla guida dell’auto, una Fiat Grande Punto.

(Foto Vigili del fuoco)

Sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo, poi l’uomo è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.

Per i rilievi di legge e gli accertamenti è intervenuta invece la Polizia locale.

(Unioneonline/L)

