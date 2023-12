Finestrino del guidatore sfondato e specchietto in frantumi, così come il fanale destro: tutti distrutti sotto i colpi di un cacciavite.

È il risultato di una lite stradale sfociata nella violenza ieri ad Assemini. I protagonisti sono un trentacinquenne, denunciato dai carabinieri per violenza provata, danneggiamento e minacce, e la sua vittima, un musicista della stessa età.

L’artista era a bordo della sua auto quando gli è stata tagliata la strada. Ha suonato il clacson, per rimproverare all’altro l’eccessiva velocità e il mancato rispetto della segnaletica. Ma il trentacinquenne non l’ha presa bene: sceso dal suo veicolo, cacciavite in mano, si è accanito sull’altra vettura, mentre minacciava la vittima dell’aggressione. Che si è rivolta ai carabinieri per denunciare l’accaduto: il trentacinquenne è stato individuato in poco tempo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata