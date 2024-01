«Solitamente attendiamo l'inizio del nuovo anno con tanti buoni propositi. Il proposito di questo "simpatico" personaggio è stato invece quello di distruggere il box dell'autovelox in Corso Africa». Le parole sono del sindaco di Assemini Mario Puddu, dopo il raid vandalico della notte di Capodanno.

Il primo cittadino ha spiegato anche la dinamica e il “timing” dell’accaduto: «Non ha atteso tanto, eh: all'una del mattino», aggiunge, «aveva già compiuto il suo "valoroso gesto". Qualunque parola verso questo/i personaggio sarebbe inutile».

Ma Puddu sembra intenzionato a far restare l’evento un caso isolato: «Una cosa è certa», promette. «Intensificheremo controlli e telecamere perché non permetterò, e non permetteremo, che Assemini rimanga in balìa di una minoranza di incivili, vandali e delinquenti».

