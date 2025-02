Artificieri in azione questa mattina ad Assemini, dove è stato trovato un ordigno navale all’interno di un magazzino.

L’allarme è stato lanciato da una donna che, mentre riordinava un deposito del marito deceduto in località Pardu Nou, si è imbattuta nella bomba, riconoscendo subito il potenziale pericolo. Dunque ha contattato il 112, permettendo ai carabinieri di intervenire e mettere in sicurezza l’area.

Poi sul posto sono arrivati gli artificieri: quella trovata era una bomba antisommergibile calibro 100, lunga 50 cm, di fabbricazione francese. Pur non essendo attivo, l’ordigno era dotato di un caricamento chimico speciale a effetto fumogeno e illuminante, dunque per la rimozione e la bonifica dell’area è stato necessario l’intervento degli specialisti del Nucleo Artificieri.

Delimitata la zona, sono state avviate le procedute per lo smaltimento, che avverrà in un luogo isolato sotto il coordinamento delle autorità competenti. I carabinieri della Stazione di Assemini indagano per accertare la provenienza della bomba e capire come sia finita in quel magazzino.

