La comunità di Assemini si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e partecipazione civile. Domani sera alle ore 18 il teatro San Pietro ospiterà un incontro dedicato alla figura di Aldo Scardella, il giovane studente universitario vittima di un tragico errore giudiziario, scomparso prematuramente in carcere da innocente.

L’iniziativa si propone come un atto di memoria collettiva e un monito contro le ingiustizie, offrendo un programma ricco di significati e toccanti momenti artistici. L’evento si aprirà con la proiezione di un cortometraggio che ripercorre la vicenda di Aldo, alla presenza del regista Paolo Carboni. Il cinema diventa così uno strumento prezioso per mantenere viva l'attenzione su una storia che ha segnato profondamente la coscienza pubblica.

A seguire, la serata proseguirà con la presentazione della raccolta di poesie che Cristiano Scardella ha dedicato a suo fratello Aldo. La narrazione poetica sarà accompagnata dalle esecuzioni di chitarristi che, attraverso le loro note, faranno da cornice suggestiva a questo omaggio. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa per stringersi attorno alla famiglia Scardella e onorare la memoria di Aldo attraverso l’arte e il ricordo.

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