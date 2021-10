Una donna di 30 anni è stata denunciata dai carabinieri e una ragazzina di 12 anni segnalata alla Procura dei Minori in seguito a un furto avvenuto in un market.

Le due – entrambe rom e domiciliate a Selargius in località Pitz'e Pranu – si sono introdotte all’interno del supermercato Iperpan di via Sardegna ad Assemini per fare razzia di birra.

Una volta tra gli scaffali, si sono impossessate di diverse bottiglie e, dopo averle nascoste all'interno di due borse, hanno oltrepassato la barriera delle casse senza pagare.

Ma sono state notate e il personale ha allertato il 112. I militari sono presto riuscite a rintracciarle. Poi è scattata l’identificazione e la segnalazione all’autorità giudiziaria.

La merce è stata invece restituita al market.

(Unioneonline/l.f.)

