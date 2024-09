L’amministrazione comunale di Assemini ha aderito alla giornata nazionale “Sport city day” e alla “Settimana europea della mobilità sostenibile". Per l’occasione ha organizzato, in collaborazione con la Pro loco, una due giorni intitolata “Festa dello sport 2024” nella quale verranno coinvolte numerose associazioni sportive presenti nel territorio asseminese.

Il programma

Si comincerà sabato 21 con la ciclopedalata: dopo il raduno in piazza Repubblica, per le 16.30 è prevista la partenza per alcune vie del paese: corso Europa, via Rio Taloro, corso Africa, via Manin, via Cagliari, strada intercomunale Assemini-Decimomannu, via Amsicora, via Gobetti, via Cagliari e via Trieste. Dopo una breve sosta in piazza San Pietro si riprenderà il tragitto per le vie Angioy, Trento, Roma, San Cristoforo, Sardegna, Cagliari, Foscolo, Carmine, Sicilia e Londra. Il punto di arrivo sarà piazza Sant’Andrea. In previsione il corpo di polizia locale ha istituito il divieto di circolazione, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nelle strade interessate.

Sempre alle 16.30, nel tratto di viale Italia compreso tra le intersezioni che la stessa forma con via Corsica e via Cipro, sono invece previste diverse attività sportive: ocr e functional training, pattinaggio artistico, di velocità e fitness nonché prove di atletica leggera.

Nel parco di Santa Lucia, invece, si potranno provare le discipline di guerra simulata, ginnastica posturale, power pump, step e allenamento funzionale. Presente anche il Moto club speed. E ancora pallavolo al Parco Angy village, basket al Palazzetto dello sport, freccette al Parco del legno e ginnastica ritmica all’Anfiteatro comunale.

Il 22 sarà la volta, tra le altre attività, del calcio nell’impianto sportivo Coghinas, del golf a Santa Lucia, delle arti marziali all’anfiteatro comunale e del tennis in via Val d’Aosta.

L’amministrazione

Ne parla l’assessore alle Politiche dello sport Francesco Murtas: «Due giornate in cui celebreremo lo sport ad Assemini. Non si tratta di una festa ma la dimostrazione che lo sport fa parte della quotidianità. Sarà l’occasione per dare risalto a un mondo che ad Assemini presenta numeri importanti: saranno impegnate 32 società sportive locali che contano nel complesso 3.150 atleti tesserati che svolgono attività agonistica. Le attività si svolgeranno negli impianti sportivi ma verranno utilizzati anche spazi all’aperto. L’obiettivo? Promuovere la pratica sportiva anche dentro la città. In questa prospettiva l’amministrazione sta valorizzando, per esempio, il parco del Legno, Angy village, il Parco di Santa Lucia nonché l’area attrezzata in zona Piri Piri. Non faccio promesse ma voglio dire alle società sportive che siamo impegnati a cercare di metterli nelle condizioni ottimali per svolgere le loro attività».

