Che Epifania sarebbe ad Assemini senza la Befana che si cala dal campanile della chiesa di San Pietro?

Anche quest'anno, nel rispetto dell'ormai tradizionale appuntamento del 6 gennaio organizzato dalla Parrocchia, tutti con il naso all'insù per vedere la coraggiosa vecchina che atterra in piazza col suo sacco pieno di caramelle e altri dolciumi.

Dopo la messa delle 9.30, dunque, tutti in piazza per il raduno delle befane e la premiazione del presepe più bello. Durante queste festività i bambini delle classi di catechismo hanno partecipato al concorso del presepe più bello, consegnando ai propri catechisti le foto di quello che hanno realizzato in casa con le loro famiglie. Il giorno dell'epifania i tre più belli saranno premiati con un dono.

La festa continuerà poi nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, in piazza Sant'Andrea con l'animazione per i bambini. E in questo caso, oltre al divertimento, centinaia di calze piene di dolci saranno distribuite dalle generose befane coordinate dall'Associazione Sant'Andrea che ha organizzato l'evento.

