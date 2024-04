Marijuana, hashish e un kit per preparare le dosi da vendere. È quanto hanno trovato i carabinieri in un’abitazione ad Assemini, trasformata in una piccola piazza di spaccio. Nei guai è finito un 20enne disoccupato, ancora residente con i genitori, che – sino a ieri sera – non era noto alle forze dell’ordine.

I militari sono giunti nella casa di famiglia dopo che la voce dell’attività si era sparsa nel vicinato. Dopo un appostamento i carabinieri hanno perquisito l’appartamento trovando contanti, alcune dosi di marijuana già preparate (oltre 25) e una busta con l’erba ancora da porzionare, un piccolo quantitativo di hashish e il set per preparare le singole dosi. nonché il denaro della cessione documentata dai nostri militari.

Per il ragazzo è scattato l’arresto.

(Unioneonline/v.f.)

