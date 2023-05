Si fa intenso ad Assemini il dibattito in vista del voto per le elezioni amministrative.

I tre candidati alla carica di sindaco di Assemini a confronto: Diego Corrias, Niside Muscas e Mario Puddu, intervistati nella sede dell’Unione Sarda dai giornalisti Paolo Paolini e Marco Noce, hanno affrontato i temi della campagna elettorale e i problemi più urgenti della città: assetto urbanistico, emorragia di abitanti, la zona industriale, i dati sull’inquinamento nell’aria della città, l'allungarsi dei tempi per la messa in sicurezza della strada statale 130, le condizioni in cui versa il centro storico, il rischio idrogeologico, l’abusivismo edilizio.

Sull’Unione Sarda in edicola domani e in edizione digitale si potranno leggere le loro analisi e le loro proposte.

© Riproduzione riservata