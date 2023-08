Incidente stradale nella mattinata di ieri, domenica 13 agosto, lungo la strada statale 130 all’altezza del km 7,700.

Un 22enne residente ad Assemini, in sella ad uno scooter Honda di proprietà della madre 58enne, mentre procedeva in direzione Cagliari ha tamponato una Opel Meriva con a bordo un 62enne di Assemini, rimasto illeso.

Per il motociclista si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 e il trasferimento in codice rosso, ma non in pericolo di vita, all’ospedale "Brotzu" di Cagliari.

Dai successivi accertamenti svolti dai carabinieri è però emerso non solo che il 22enne non ha mai conseguito la necessaria patente di guida, ma che sullo scooter grava dal 26 maggio un provvedimento di sequestro amministrativo ad opera della Polizia Municipale di Cagliari.

Sia il giovane che la madre saranno denunciati alla Procura della Repubblica di Cagliari per guida senza patente in quanto mai conseguita con recidiva (il motociclista) e per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (la madre).

(Unioneonline/v.l.)

