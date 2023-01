Abbanoa investe un milione e mezzo di euro per la riqualificazione delle reti idriche nel quartiere Piri Piri di Assemini.

È stato aggiudicato l’appalto indetto alla fine dell’anno scorso che rientra nel pacchetto complessivo di 27 milioni di euro destinati a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche: sono risorse ottenute tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

Uno degli obiettivi del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa guidato dal presidente Franco Piga era proprio quello di accelerare il piano degli investimenti impegnando tutte le risorse che avevano il 31 dicembre come scadenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ovvero le aggiudicazioni degli appalti.

I lavori - L’intervento previsto ad Assemini è tra i più importanti. Le vecchie reti idriche comunali sono caratterizzate da importanti perdite. Le cause principali sono da ricondursi all’impiego in passato di materiali plastici o in fibrocemento non adeguatamente resistenti alle sollecitazioni cui quotidianamente devono far fronte le tubature.

Le vecchie reti saranno quindi eliminate e sostituite da nuove realizzate in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Inoltre, saranno realizzati anche pezzi speciali e guarnizioni dotate di inserti meccanici in grado di far fronte alle pressioni più elevate. Complessivamente saranno rifatti tre chilometri di condotte che riguarderanno le vie Cipro, Mantegna, Tiepolo, Bramante, Caravaggio, Botticelli, Michelangelo, Piero della Francesca, Picasso, Canaletto, Raffaello e Leonardo Da Vinci.

Ingegnerizzazione delle reti - Assemini è anche tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove si sta portando avanti il progetto “Reti intelligenti” che mira a una drastica riduzione delle perdite. L’efficientamento del sistema idrico si basa su uno studio finalizzato a consentire la distrettualizzazione delle reti tramite il ricorso a sistemi tecnologicamente avanzati nel controllo del corretto funzionamento del servizio con l’obiettivo di renderlo più efficiente. Vengono anche definiti gli interventi da realizzare sia tramite i lavori di manutenzione ordinaria, sia tramite appositi canali d’investimento come quello relativo all’appalto aggiudicato per Assemini.

Secondo lotto - Un ulteriore investimento di 900 mila euro riguarderà un altro appalto che riguarderà la sostituzione integrale delle condotte lungo le vie Tirso, Coghinas, Carife, 2 Agosto, Monti e Coghe: si creerà quindi una nuova “dorsale” delle reti idriche che andrà da una parte all’altra del centro abitato. Anche in questo caso si tratta di investimenti finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

