Assalto al distributore di sigarette al numero 124 della via Trieste a Quartu. Sconosciuti hanno mandato in frantumi forse con un martello la vetrata dello stesso distributore portandosi via le sigarette contenute. In corso la stima del danno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato i rilievi di legge, facendo scattare le indagini. Diverse le persone già interrogate nella mattinata (il furto è avvenuto dopo la mezzanotte). I carabinieri hanno perquisito anche un’abitazione. In merito, non sono trapelate indiscrezioni.

