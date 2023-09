A Senorbì nascerà il primo asilo nido pubblico dell’intera Trexenta. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per bambini da 0 a 2 anni. Il nido andrà ad arricchire l’offerta di servizi per l’infanzia e l’istruzione dell’Istituto comprensivo Luigi Mezzacapo, che già comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’importo complessivo dell’intervento è di un milione e 125 euro: 826.200 da finanziare con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e i restanti 298.800 euro del bilancio comunale. «Puntiamo a migliorare l’offerta formativa partendo dai più piccini della nostra comunità», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu. L’obiettivo è sostenere le esigenze delle famiglie in un’epoca in cui è molto difficile, soprattutto per le madri, coniugare agevolmente la vita familiare con quella professionale.

Il progetto vedrà nei prossimi anni l'edificazione di un moderno ed accogliente asilo nido, il primo pubblico della cittadina dove ne esistono già due privati. Sorgerà a pochi metri di distanza dalla scuola materna e dal parco giochi per bambini, in quella che si candida a diventare un’area dedicata ai servizi per l’infanzia. Verrà realizzato un nuovo edificio che garantisca almeno 330 metri quadri utili di spazi dedicati esclusivamente alle attività di gioco, pranzo e riposo, servizi igienici, aula per attività didattiche e psicomotorie, da sommarsi agli spazi di accoglienza, servizi per il personale e i genitori, sempre al netto del cortile esterno.

