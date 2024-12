Sono arrivati i materiali necessari per il ripristino del ponte tubolare attorno al chilometro 7 della Provinciale 1, la strada che va da Macchiareddu a Santadi. E, di conseguenza, sono ripartiti i lavori per completare l'opera e poter riaprire l’intero tratto. È quanto comunicano gli uffici "Mobilità e viario" della Città Metropolitana di Cagliari, che riferiscono come l'intervento si concluderà in pochi giorni lavorativi.

La chiusura del ponte sulla Provinciale 1 si era resa necessaria in seguito ai danni riportati in occasione delle forti piogge che hanno colpito il territorio il 27 e il 28 ottobre. Francesco Lilliu, vice sindaco metropolitano e consigliere con delega alla mobilità sottolinea come l'arrivo dei pezzi necessari per il ripristino sia un'ottima notizia.

«Siamo consapevoli che la chiusura del ponte ha rappresentato un grosso disagio per i cittadini del territorio e confidiamo in una celere posa, per far sì che il ponte torni a essere fruibile», ha dichiarato.

