È l'opera di cui Emilio Lussu auspicava la realizzazione nell'Oratio pro ponte indirizzata al ministro Zoli nel 1957. Poi il ponte sommergibile venne costruito per consentire a pastori e contadini di Armungia di raggiungere le loro terre e le loro attività fonte di reddito e di vita.

Resta un'opera essenziale. Il comune di Armungia invoca interventi urgenti per questa passerella di cemento, in primis la pulizia degli argini e dell'alveo. Interventi non più rinviabili.

Piante e detriti impediscono il regolare deflusso delle acque. Il rustico, umile ponte passerella, che Emilio Lussu invocava, non può restare in queste condizioni. Rischia di essere distrutto dalla forza dell’acqua. Il Comune di Armungia ha indirizzato una nota alla Protezione civile regionale. Nel video le interviste al sindaco Antonio Quartu e all’assessore dell’Agricoltura Giancarlo Agus.

