Al via a Burcei la prima edizione di ''Archeologicambiente", una manifestazione ideata e realizzata dall'amministrazione comunale, con l'obiettivo di ripulire e valorizzare il patrimonio ambientale e nuragico del territorio.

In questa circostanza è stato scelto il sito nuragico de "Sa Dom'e S'Orcu", col sindaco Simone Monni ed altri amministratori comunali che hanno partecipato, insieme a una ventina di volontari, all'operazione di maquillage.

«Abbiamo organizzato questo evento insieme all'associazione Limen Sarrabus Gerrei che – dice il sindaco - sta portando avanti il bellissimo progetto "Archeosarrabus". Con noi, hanno partecipato alcuni volontari armati di attrezzi del mestiere, forza di volontà e tanto amore per il nostro territorio. Un progetto che conoscerà altri appuntamenti e che ricade fra gli aventi di "E...state in montagna”», ideata con il patrocinio della Regione Sardegna.





