Lesioni personali colpose. E’ l’accusa di cui deve rispondere l’88enne che alla guida della sua auto ha travolto un uomo di 88 anni, per darsi alla fuga.

L’investimento è avvenuto a Santadi, lungo la Provinciale 1, all'altezza del distributore Tamoil. Il conducente della vettura, dopo aver urtato l’83enne non si era fermato a prestargli soccorso, allontanandosi in fretta e furia.

Dopo il ricovero dell’anziano in ospedale (al Brotzu di Cagliari, dove è stato portato con l’elisoccorso) con diverse fratture (ma non correrebbe pericolo di vita), i carabinieri hanno dato il via alle indagini per risalire al pirata che infine è stato rintracciato.

Agli uomini dell’Arma l’uomo ha ammesso la propria responsabilità, spiegando di essere fuggito per paura delle conseguenze, salvo poi pentirsi.

Per lui è scattata la denuncia, aggravata anche dall’omissione di soccorso.

(Unioneonline/l.f.)

