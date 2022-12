«Nessuna interruzione nel pagamento delle pensioni».

Poste italiane smentisce che sabato nella sede di piazza Maria Vergine a Monserrato, non ci fossero più contanti. Un nostro lettore ieri aveva dichiarato a L'Unione Sarda che sua suocera 84enne non era riuscita a ritirare la pensione di poco più di 500 euro perché in cassa non c’erano più soldi. Poste sostiene di aver fatto verifiche. Il pagamento si è svolto come sempre «secondo la turnazione alfabetica per evitare assembramenti, o nello svolgimento di altre operazioni a sportello». E dichiara inoltre «di non aver invitato i clienti a ripresentarsi oggi per il pagamento pensionistico a causa di mancanza di liquidità. Il personale dell’accoglienza in servizio sabato ha provveduto a informare i clienti in attesa che il calendario esposto indicava la lettera “P” come ultima lettera utile della giornata per il ritiro della pensione. Tale informazione, in questo caso specifico, potrebbe aver generato un fraintendimento».

Scusandosi con la signora, Poste Italiane «assicura sempre il massimo impegno nel garantire un servizio di qualità in linea con le aspettative di tutti i residenti a Monserrato, e ricorda che la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35».

© Riproduzione riservata