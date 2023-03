Il Comune di Settimo San Pietro aderisce anche quest'anno alla giornata mondiale sull'autismo. Sabato 1 aprile a partire dalle 10 presso il campo comunale Efisio Cabras si disputerà un torneo di calcio fra ragazzi speciali. L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione con l’ASD Ammentos e la FIGC.

Come sempre, nell'occasione, sarà in prima linea Mariolino Schirru. Come in passato colorerà Settimo San Pietro con i palloncini azzurri con la collaborazione del Comune e di numerosi privati. Un impegno il suo che si manifesta da tantissimi anni.

«Questa giornata è speciale per tutti. Ringrazio il Comune e tutti quelli che saranno impegnati per la riuscita di questo appuntamento. Ringrazio le fattorie Ammentos Ussana Dolianova impegnati giornalmente con i ragazzi speciali. Lo slogan è sempre lo stesso: autismo, una partita da vincere. Uno slogan che nel calcio il Settimo ha portato scritto sulla sua maglia».

