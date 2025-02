Sciopero di otto ore dei lavoratori del Crs4 per la giornata di domani, venerdì 21 febbraio. Alle ore 10, il personale aderirà alla manifestazione regionale sotto la sede di Confindustria, in viale Colombo a Cagliari. Sono numerose le motivazioni: oltre al mancato rinnovo del contratto, stessa ragione dello sciopero dei metalmeccanici previsto sempre per domani in Sardegna, c'è anche la storica vertenza che da tempo la Fiom Cgil sta portando avanti contro l’inadeguatezza della gestione da parte del vertice del centro di ricerca di Pula.

La segreteria della Fiom Cgil Cagliari, assieme alle Rsu, denuncia: «Nonostante il malcontento diffuso e le iniziative di lotta proclamate negli ultimi mesi, con una partecipazione e adesione dell'80% dei lavoratori dei settori di ricerca e sviluppo, l’amministratore unico continua a ignorare le problematiche, compresa l’esplosione dei casi di stress da lavoro correlato, che ha generato con la sua riorganizzazione unilaterale, la disdetta del contratto integrativo, le continue contestazioni disciplinari, la mortificazione delle singole professionalità».

Il sindacato, inoltre, contesta tempistiche e modalità di assegnazione dei premi del 2023, avvenute alla fine dello scorso mese di dicembre. «Le procedure e tutto il percorso, in alcun modo condiviso con i lavoratori e le lavoratrici, sono state persino difformi dalle regole definite dalla stessa azienda», si segnala in una nota.

