Allarme incendio a Selargius.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un garage nel quartiere di Su Planu, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni alla palazzina e agli appartamenti sovrastanti.

Dopo l’allarme dei residenti, dal Comando del 115 è intervenuta una squadra con il supporto di un’autobotte, per un totale di 7 operatori in azione che hanno domato il rogo e messo in sicurezza alcune bombole di acetilene e gas.

Nessuna persona coinvolta e da una prima ricognizione non risultano danni strutturali.

Avviati accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

